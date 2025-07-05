В Волгоградской области строится 120 МКД с привлечением средств дольщиков

В 2025 году в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе планируется построить и сдать в эксплуатацию не менее 790 тысяч квадратных метров жилья. На сегодняшний день градостроительный потенциал Волгоградской области составляет 1,48 миллионов квадратных метров.