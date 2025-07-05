В Волгоградской области строится 120 МКД с привлечением средств дольщиков

В Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) размещены данные о 45 индивидуальных жилых домах, для которых заключены подрядные договоры с использованием счетов эскроу.
В связи с поступившей информацией о заключении договора с первым участником долевого строительства, инспекция начала контрольно-надзорные мероприятия по многоквартирному дому № 11 на улице 64-й Армии, 141 в Кировском районе Волгограда. Привлечение средств на строительство осуществляется через счета эскроу, а проектная декларация размещена в ЕИСЖС.
За последнюю неделю инспекция провела 35 мероприятий контроля без взаимодействия, наблюдая за соблюдением требований законодательства. В результате одной внеплановой проверки были выявлены нарушения в сфере долевого строительства, выдано предписание об устранении нарушений и объявлены два предостережения о недопустимости их повторения.
Стоит отметить, что в Волгоградской области активно возводится индивидуальное жилье. По данным Волгоградстата, за первые пять месяцев текущего года было построено 386,2 тысячи квадратных метров частного жилого сектора и введено 96,2 тысячи квадратных метров многоквартирных домов. В регионе в стадии строительства находятся 247 МКД общей площадью 1,2 миллиона квадратных метров.
В 2025 году в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе планируется построить и сдать в эксплуатацию не менее 790 тысяч квадратных метров жилья. На сегодняшний день градостроительный потенциал Волгоградской области составляет 1,48 миллионов квадратных метров.
Напомним, что Волгоградская область уже несколько лет подряд успешно перевыполняет плановые показатели по темпам ввода жилья, установленные Министерством строительства России. Вопросы развития строительной отрасли и планы на ближайшее время были обсуждены на профильной стратегической сессии, проведенной губернатором Андреем Бочаровым.