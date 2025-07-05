Медики дефицитных специальностей получат до 1 млн в Нижегородской области

Получить выплату смогут специалисты при выполнении ряда условий. Во-первых, необходимо трудоустроиться впервые после окончания медицинского вуза или перейти в региональную систему здравоохранения из федеральных учреждений, частных клиник либо другого субъекта России. Во-вторых, обязательным условием является работа на полной ставке не менее пяти лет.