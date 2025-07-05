Санкт-Петербург и Термез связал новый авиарейс

ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik. Узбекистанская авиакомпания Centrum Air запустила рейсы из Санкт-Петербурга в город Термез. Об этом сообщает аэропорт «Пулково».
«Авиакомпания Centrum Air запустила рейсы из Санкт-Петербурга в Термез, один из старейших городов Средней Азии», — говорится сообщении аэропорта.
Вылеты по маршруту будут осуществляться по субботам, отправление из «Пулково» — в 22.40 мск.
Рейсы по этому маршруту также выполняет авиакомпания Uzbekistan Airways. Всего из «Пулково» можно долететь до восьми городов Узбекистана.