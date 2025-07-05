В Башкирии темпы строительства жилья упали почти на четверть

Согласно статистике, до 1 июня строители отчитались о возведении и введении в эксплуатацию 854,4 тысячи квадратных метров жилья. Сюда также включены постройки в СНТ. Но это на 24,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
При этом в целом по стране наблюдается рост количества сданного жилья — на 2%. При этом в ПФО строительство жилья ударными темпами идет только в Пермском крае (+23%), Чувашии (+15,3%), Ульяновской (+10,4%) и Оренбургской областях (+4,9%), а также Удмуртии (+1,6%). В остальных регионах также наблюдается значительный спад — в Самарской (-36,9%), Нижегородской (-31,2%) областях и Мордовии (-22,9%).
Напомним, проблемы в строительной отрасли начались с повышением ключевой ставки и завершения льготных программ кредитования в банках.