В Башкирии темпы строительства жилья упали почти на четверть

При этом в целом по стране наблюдается рост количества сданного жилья — на 2%. При этом в ПФО строительство жилья ударными темпами идет только в Пермском крае (+23%), Чувашии (+15,3%), Ульяновской (+10,4%) и Оренбургской областях (+4,9%), а также Удмуртии (+1,6%). В остальных регионах также наблюдается значительный спад — в Самарской (-36,9%), Нижегородской (-31,2%) областях и Мордовии (-22,9%).