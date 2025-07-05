В аэропорту «Храброво» задерживается более 20 рейсов

В «Храброво» задерживается более 20 рейсов. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта.
Согласно данным онлайн-табло на 13:30, на вылет из Калининграда в Санкт-Петербург задерживаются пять рейсов. В обратном направлении опаздывают семь воздушных судов. Ещё один отменён в обе стороны.
В Москву из Калининграда задерживается шесть самолётов, из столицы — десять. Два рейса отменены в обе стороны.
Кроме того, на вылет опаздывают суда в Казань и Челябинск, на прилёт — из Архангельска. В основном рейсы задерживаются на один-три часа, утренний самолёт из Санкт-Петербурга — на семь.
По предварительным данным, ситуация возникла из-за ограничений по использованию воздушного пространства. В телеграм-канале аэропорта «Шереметьево» сообщили, что их уже сняли. Вылет судов осуществляется в порядке очереди. В «Пулково» отмечают, что работают в усиленном режиме для нормализации расписания. В аэропорту Санкт-Петербурга задействовали дополнительный персонал.