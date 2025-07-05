Карты крупных белорусских банков не будут работать 7 и 8 июля

В этот же день, 8 июля, обслуживать свои системы будет еще один крупный банк страны. В «Белгазпромбанке» предупредили о возможных сбоях при пополнении вкладов через банкоматы с 06.00 до 08.00 утра. А также о кратковременных перебоях в работе мобильного приложения с 08.15 до 08.25.