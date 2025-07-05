Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карты крупных белорусских банков не будут работать 7 и 8 июля

Несколько белорусских банков предупредили белорусов об отключении карт 7 и 8 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси платежные карты сразу нескольких крупных банков не будут работать 7 и 8 июля. Об отключении своих карт белорусов предупредили белорусские банки.

Известно, что в одни и те же дни технические работы в своих системах проведут Беларусбанк, МТБанк и Белгазпромбанк.

Так, в понедельник, 7 июля, будут недоступны какое-то время карточки МТБанка. С 05.00 до 08.00 утра возможны перебои онлайн-обменника банка Nembo, его мобильного приложения MTBank Moby, а также интернет-банка «Мой банк». Также будут недоступны операции в POS-кредитовании и системе мгновенных платежей.

А во вторник, 8 июня, работы будет проводить «Беларусбанк». С 02.00 до 05.00 часов клиенты крупнейшего белорусского банка могут иметь проблемы с доступом в интернет-банкинг и мобильный банкинг. Кроме того, из-за технических работ клиенты «Беларусбанка» не смогут снимать наличные в банкоматах, могут столкнуться с задержкой в проведении платежей или отсутствием SMS-уведомлений.

В этот же день, 8 июля, обслуживать свои системы будет еще один крупный банк страны. В «Белгазпромбанке» предупредили о возможных сбоях при пополнении вкладов через банкоматы с 06.00 до 08.00 утра. А также о кратковременных перебоях в работе мобильного приложения с 08.15 до 08.25.

Тем временем маркетплейс Wildberries запустил WB Taxi в Беларуси.

Кроме того, ГАИ предупредила белорусов о фейковых рассылках штрафов за нарушение ПДД.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше