Карты крупных белорусских банков не будут работать 7 и 8 июля

В Беларуси платежные карты сразу нескольких крупных банков не будут работать 7 и 8 июля. Об отключении своих карт белорусов предупредили белорусские банки.
Известно, что в одни и те же дни технические работы в своих системах проведут Беларусбанк, МТБанк и Белгазпромбанк.
Так, в понедельник, 7 июля, будут недоступны какое-то время карточки МТБанка. С 05.00 до 08.00 утра возможны перебои онлайн-обменника банка Nembo, его мобильного приложения MTBank Moby, а также интернет-банка «Мой банк». Также будут недоступны операции в POS-кредитовании и системе мгновенных платежей.
А во вторник, 8 июня, работы будет проводить «Беларусбанк». С 02.00 до 05.00 часов клиенты крупнейшего белорусского банка могут иметь проблемы с доступом в интернет-банкинг и мобильный банкинг. Кроме того, из-за технических работ клиенты «Беларусбанка» не смогут снимать наличные в банкоматах, могут столкнуться с задержкой в проведении платежей или отсутствием SMS-уведомлений.
В этот же день, 8 июля, обслуживать свои системы будет еще один крупный банк страны. В «Белгазпромбанке» предупредили о возможных сбоях при пополнении вкладов через банкоматы с 06.00 до 08.00 утра. А также о кратковременных перебоях в работе мобильного приложения с 08.15 до 08.25.
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