МНС сказало, надо ли платить подоходный налог при продаже собранных грибов и ягод

В частности, МНС напомнило, что от уплаты подоходного налога освобождают доходы физлиц от продажи другим физическим лицам грибов, ягод, лекарственных растений, орехов и прочих дикоросов. Кроме того, не требуется уплата указанного налога и с доходов физлиц от сбора и сдачи как лекарственных растений, так и дикорастущих ягод, орехов, плодов, грибов и прочего организациям и ИП. Имеются ввиду те из них, которые ведут деятельность по промысловой заготовке (закупке) описанной выше продукции.