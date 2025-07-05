МНС сказало, надо ли платить подоходный налог при продаже собранных грибов и ягод

Министерство по налогам и сборам Беларуси сказало БелТА, надо ли платить подоходный налог при продаже собранных грибов и ягод, а также другой дикорастущей продукции.
В частности, МНС напомнило, что от уплаты подоходного налога освобождают доходы физлиц от продажи другим физическим лицам грибов, ягод, лекарственных растений, орехов и прочих дикоросов. Кроме того, не требуется уплата указанного налога и с доходов физлиц от сбора и сдачи как лекарственных растений, так и дикорастущих ягод, орехов, плодов, грибов и прочего организациям и ИП. Имеются ввиду те из них, которые ведут деятельность по промысловой заготовке (закупке) описанной выше продукции.
Что касается условий розничной продажи, налоговики отметили: вести ее необходимо самостоятельно без привлечения иных физлиц. А местом продажи должны служить рынки и иные установленные места.
А при закупке дикоросов ИП должны оформлять физлицам акт закупки товаров, сырья, материалов. Он имеет установленную форму. Организации же предоставляют самостоятельно разработанный первичный учетный документ. Это может быть закупочный акт либо ведомость.
«В документе должны указываться дата, наименование продукции, ее количество, цена, сумма, данные продавца и покупателя (ФИО ИП или наименование организации и физического лица, при необходимости — паспортные данные физического лица-продавца), а также подписи продавца и покупателя», — говорят в Министерстве по налогам и сборам Беларуси.