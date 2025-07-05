Стало известно, какие убытки понесла туристическая отрасль в Анапе после разлития нефтепродуктов в море

Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) в эксклюзивном интервью интернет-редакции «МК» ответил на вопросы о туристическом бизнесе в Анапе.
Сергей Анатольевич, как вы думаете, какой ущерб понесет туристическая отрасль Российской Федерации в связи с тем, что произошло у нас в Анапе в этом году?
— Анапские пляжи, мы называем ее большая Анапа, потому что она включает в себя несколько курортных мест, в прошлом году приняла 4,5 миллиона человек. Мой оптимистичный прогноз на этот год — 2 миллиона человек. То есть она потеряет около половины турпотока. Соответственно, если мы выразим эти 2 миллиона в деньгах, потери выручки анапской отрасли составят около 60 миллиардов рублей. Если мы говорим о таком совокупном бизнесе, то это потери отелей, ресторанов, гидов, аниматоров, прокат банана, прокат гидроцикла. парапланов и так далее.
Туризм- такая очень многогранная деятельность, задействовано множество людей, множество разных услуг, но вот совокупные потери я бы оценил где-то в 60 миллиардов рублей по выручке. Что это означает для бюджета Анапы или для бюджета края, мне трудно судить. Тут надо смотреть, спрашивать у чиновников, какую часть доходов они теряют из-за того, что этот бизнес недополучил в половину. Понятно, что это все равно миллиардные потери для бюджета.
— Как вы думаете, как это отразится на небольших компаниях туристических, которые в этом году не смогут реализовать в полной мере свои возможности?
Вы знаете, нам, к сожалению, есть чем сравнивать. В COVID-19 в 2020 году потери Анапы составили где-то 35−40% турпотока. Не половину, как сейчас, но сопоставимая какая-то цифра. И, к счастью, в следующем году все продолжили работу, мы не видели каких-то… катастрофических последствий для рынка, для малых отелей, для малого бизнеса. Да, все-таки малый бизнес обладает колоссальной такой приспособляемостью. Как-то люди выжили пять лет назад. И, кстати, этот опыт им сейчас пригодился.
Пока те вести, которые мы из Анапы слышим, конечно, очень нас настораживают. Масса проблем. Кто-то вообще не открылся. Кто-то получает судебные и досудебные претензии от туристов. Дело в том, что отели анапские ведут реализацию по нескольким каналам. Часть реализации -это такие туроператоры, как, допустим, моя компания.
А часть — это реализация туристам напрямую. Соответственно, те туристы, которые внесли в отель деньги в декабре-январе, они потребовали эти деньги обратно, потому что они ехать уже не собираются. Отели эти деньги потратили на подготовку к сезону. И сейчас выясняется, что есть очереди на возврат этих денег. Отели предлагают ждать. Туристы ждут там месяца 2−3, а потом ввозникают досудебные претензии, а потом и судебные.
Я напомню, что в COVID было решение правительства, которое дало возможность предприятиям туризма отсрочить выполнение своих обязательств и возврат денег по этим обязательствам. Мне представляется, что анапские отели сейчас должны обратиться с такой инициативой, наверное. Если сейчас это решение не будет принято, а оно может быть принято только федеральным правительством, то к концу года будут десятки тысяч выигранных исков от туристов. И это будет дополнительная проблема для отелей даже при старте в 2026 году. Но это один из аспектов, и он не единственный.
Отели выкручиваются по-разному. Кто-то собирает туристов, многие объединяются с соседями, объединяя туристов в одном отеле. Это позволяет снизить издержки на их обслуживание. Это хорошее решение. Оно позволит отелям снизить издержки, может быть, даже что-то заработать именно в том месте, где концентрируются оставшиеся туристы. Немножко лучше себя чувствуют отели 4−5 звезд, у которых инфраструктура на территории очень развитая: бассейны, спа-комплексы. Многие обитатели таких отелей и в прежние годы не ходили на море. Вот они продолжают ехать в Анапу.
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