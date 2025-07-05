Стало известно, какие убытки понесла туристическая отрасль в Анапе после разлития нефтепродуктов в море

Я напомню, что в COVID было решение правительства, которое дало возможность предприятиям туризма отсрочить выполнение своих обязательств и возврат денег по этим обязательствам. Мне представляется, что анапские отели сейчас должны обратиться с такой инициативой, наверное. Если сейчас это решение не будет принято, а оно может быть принято только федеральным правительством, то к концу года будут десятки тысяч выигранных исков от туристов. И это будет дополнительная проблема для отелей даже при старте в 2026 году. Но это один из аспектов, и он не единственный.