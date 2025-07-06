Нацбанк установил курс доллара и курс евро на 6 июля

Национальный банк установил курсы валют на 6 июля 2025 года, воскресенье. Курс евро, курс доллара и курс российского рубля сохраняются на протяжение всех больших выходных в Беларуси.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 6 июля, Национальный банк установил следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9631 белорусского рубля, 1 евро — 3,5008 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7743 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными в среду, 2 июля, четверг, 3 июля, пятницу, 4 июля, и субботу, 5 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля на воскресенье, 6 июля, не менялись.
Тем временем карты крупных белорусских банков не будут работать 7 и 8 июля.