Владельцу ЮКГ Струкову не дали вылететь из России

«Росавиация запретила взлет уже готовому подняться в воздух судну, на который приставы ранее наложили арест. Судебные приставы изъяли у господина Струкова загранпаспорт, который к тому времени уже был аннулирован миграционной службой МВД РФ», — написал «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.