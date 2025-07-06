Владельцу ЮКГ Струкову не дали вылететь из России

Струков собирался вылететь из РФ в Турцию.
Основной совладелец «Южуралзолото группа компаний» и заместитель председателя Законодательного собрания региона Константин Струков был задержан 5 июля при попытке вылета из Челябинска в Турцию. Он планировал покинуть страну на личном бизнес-джете, несмотря на действующий судебный запрет на выезд из РФ.
«Росавиация запретила взлет уже готовому подняться в воздух судну, на который приставы ранее наложили арест. Судебные приставы изъяли у господина Струкова загранпаспорт, который к тому времени уже был аннулирован миграционной службой МВД РФ», — написал «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
Как сообщало URA.RU, ранее Струков заявлял, что он был в Хакасии, где его наградили орденом за заслуги перед регионом. Бизнесмен подчеркивал, что покидать Россию он по-прежнему не собирается.
Ранее Генпрокуратура РФ направила в суд иск с требованием национализировать предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний» Струкова. По версии прокуратуры, он незаконно получил под контроль холдинг, используя свое служебное положение.