На встрече в Бразилии страны БРИКС обсудили цифровые финансовые активы и валюты для расчетов. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что участники договорились продолжать работу над этой темой.
При этом финансовые потоки между странами БРИКС значительно выросли после расширения организации. Антон Силуанов отметил, что общий объем финансовых активов объединения достиг 60 триллионов долларов, что составляет более половины мирового уровня. Он также подчеркнул, что банк БРИКС расширяет свое влияние, привлекая новые страны. В частности, к организации присоединились Алжир, Узбекистан и Колумбия, что укрепляет ее позиции.
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Антон Силуанов: биография министра финансов России
Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.Читать дальше