Новые горизонты БРИКС: страны пришли к обсуждению цифровых финансовых активов

При этом финансовые потоки между странами БРИКС значительно выросли после расширения организации. Антон Силуанов отметил, что общий объем финансовых активов объединения достиг 60 триллионов долларов, что составляет более половины мирового уровня. Он также подчеркнул, что банк БРИКС расширяет свое влияние, привлекая новые страны. В частности, к организации присоединились Алжир, Узбекистан и Колумбия, что укрепляет ее позиции.