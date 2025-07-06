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Новые горизонты БРИКС: страны пришли к обсуждению цифровых финансовых активов

Силуанов: страны БРИКС обсудили тему ЦФА и цифровых валют.

Источник: Комсомольская правда

На встрече в Бразилии страны БРИКС обсудили цифровые финансовые активы и валюты для расчетов. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что участники договорились продолжать работу над этой темой.

По словам главы Минфина, цифровые инструменты активно рассматриваются в повестке объединения. Вопросы трансграничных платежей и использования цифровых активов в расчетах стали ключевыми на заседании министров финансов и глав центробанков БРИКС, а также на сессии центральных банков.

При этом финансовые потоки между странами БРИКС значительно выросли после расширения организации. Антон Силуанов отметил, что общий объем финансовых активов объединения достиг 60 триллионов долларов, что составляет более половины мирового уровня. Он также подчеркнул, что банк БРИКС расширяет свое влияние, привлекая новые страны. В частности, к организации присоединились Алжир, Узбекистан и Колумбия, что укрепляет ее позиции.

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