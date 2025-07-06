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Аэропорт Нижнего Новгорода не работает больше суток

В аэропорту Нижнего Новгорода за 5 июля было отменено 12 рейсов, остальные были задержаны. Это произошло из-за введенных ограничений на прием и выпуск самолетов. В терминале своих рейсов ждут больше 500 человек. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Источник: РИА "Новости"

Пассажирам предоставляют еду и воду, авиакомпании размещают пассажиров в гостиницах. В аэропорту задействован увеличенный штат сотрудников: численность персонала повышена на 50% по сравнению с обычными сменами, сообщили в Росавиации.

После снятия ограничений быстрее первыми вылетят рейсы в Санкт-Петербург (авиакомпания «Россия») и в Самару (Red Wings). Оба самолета Superjet ожидают пассажиров, рассказали в ведомстве.

Ограничения ввели еще в пятницу, в 22:40 мск. Обычно работу аэропортов останавливают из-за опасности атаки БПЛА. Накануне в Нижегородской области был сбит один беспилотник, сообщал губернатор региона Глеб Никитин.

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