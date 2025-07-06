В Европе рассказали, когда откажутся от газа из РФ

Глава TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что ЕС не сможет отказаться от российского СПГ до 2028 года. Так он ответил на вопрос о возможности замещения российского газа поставками из Катара и США.
«Сегодня, в 2026 году — нет. В 2028 году — да, согласно плану Европы. Мы инвестируем в крупные новые мощности в Катаре и США. С 2028 года сможем обеспечить энергобезопасность ЕС без российского СПГ», — сказал Пуянне в эфире BFM Business.
В июне еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представил инициативу по полному отказу от российских энергоносителей к концу 2027 года. В частности, новые контракты на закупку могут быть запрещены уже с конца 2024 года.
Ранее в России предупреждали, что такая политика ведет к новой зависимости и росту цен для Запада. Отказавшиеся от прямых закупок страны будут вынуждены покупать российские энергоносители через посредников по завышенной стоимости.