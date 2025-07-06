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В Европе рассказали, когда откажутся от газа из РФ

Глава TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что ЕС не сможет отказаться от российского СПГ до 2028 года.

Глава TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что ЕС не сможет отказаться от российского СПГ до 2028 года. Так он ответил на вопрос о возможности замещения российского газа поставками из Катара и США.

«Сегодня, в 2026 году — нет. В 2028 году — да, согласно плану Европы. Мы инвестируем в крупные новые мощности в Катаре и США. С 2028 года сможем обеспечить энергобезопасность ЕС без российского СПГ», — сказал Пуянне в эфире BFM Business.

В июне еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представил инициативу по полному отказу от российских энергоносителей к концу 2027 года. В частности, новые контракты на закупку могут быть запрещены уже с конца 2024 года.

Ранее в России предупреждали, что такая политика ведет к новой зависимости и росту цен для Запада. Отказавшиеся от прямых закупок страны будут вынуждены покупать российские энергоносители через посредников по завышенной стоимости.