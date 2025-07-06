В Европе рассказали, когда откажутся от газа из РФ

«Сегодня, в 2026 году — нет. В 2028 году — да, согласно плану Европы. Мы инвестируем в крупные новые мощности в Катаре и США. С 2028 года сможем обеспечить энергобезопасность ЕС без российского СПГ», — сказал Пуянне в эфире BFM Business.