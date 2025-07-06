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Жители Челябинска назвали идеальный МРОТ

Жители Челябинска, согласно исследованию сервиса SuperJob, ожидают, что минимальный размер оплаты труда должен быть в среднем 53900 рублей в месяц. За последние полгода эта цифра снизилась на 1%. Ранее она составляла — 54300 рублей.

Источник: Южноуральская панорама

Наибольшие запросы к минимальному доходу зафиксированы в Москве — 62900 рублей (при текущем МРОТ 32916 рублей); Санкт-Петербурге — 59000 рублей (фактический МРОТ — 28750 рублей); Хабаровске — 58700 рублей. В топ-5 также вошли Казань (55800 рублей) и Владивосток (55700 рублей).

Наиболее низкие ожидания у жителей Кирова (48500 рублей), Рязани и Ижевска (по 49300 рублей), Нижнего Новгорода (49600 рублей).

Наибольший рост ожиданий за полгода отмечен в Астрахани (51000 рублей), Волгограде (50900 рублей), Пензе (50800 рублей), Нижнем Новгороде (49600 рублей), Ижевске (49300 рублей).