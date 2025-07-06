Эксперт предупредил, что будет с рублем и долларом на следующей неделе

«В начале будущей недели ждем юань на уровне 10,9?11,1 ?., доллар — 78?80», — рассказал Шепелев в интервью Финансы Mail. Он отметил, что на межбанковском рынке рубль укрепляется по отношению к доллару. Кроме того, с понедельника поддержку рублю усилит бюджетное правило — ежедневные продажи валюты вырастут примерно на треть.