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Эксперт предупредил, что будет с рублем и долларом на следующей неделе

На следующей неделе курс доллара может достичь отметки 78−80 рублей, в то время ежедневные продажи рубля вырастут на треть. Об этом сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

Рублю укрепляется по отношению к доллару.

На следующей неделе курс доллара может достичь отметки 78−80 рублей, в то время ежедневные продажи рубля вырастут на треть. Об этом сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«В начале будущей недели ждем юань на уровне 10,9?11,1 ?., доллар — 78?80», — рассказал Шепелев в интервью Финансы Mail. Он отметил, что на межбанковском рынке рубль укрепляется по отношению к доллару. Кроме того, с понедельника поддержку рублю усилит бюджетное правило — ежедневные продажи валюты вырастут примерно на треть.

Прогноз по индексу Мосбиржи на 7 июля — 2775−2875 пунктов. На нефтяном рынке ожидается рост волатильности из-за возможного решения ОПЕК+ об увеличении добычи в августе.

По итогам недели рубль незначительно ослаб после завершения налогового периода, но иностранные валюты остаются на многомесячных минимумах. Стабильность рубля поддерживают жесткая денежно-кредитная политика, низкий импорт и спрос на рублевые облигации.

Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков заявил, что США могут ослабить доллар в ближайшее время. Это вызвано необходимостью уменьшить долговую нагрузку и избежать масштабного дефолта, передает RT.