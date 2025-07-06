Россия в мае поставила в США цирконий на максимальную с 2002 года сумму

Россия в мае после 1,5-годового перерыва поставила в США цирконий на максимальную как минимум с 2002 года сумму. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные американской статистической службы.
В последний весенний месяц текущего года Соединенные Штаты закупили у РФ циркониевую руду и концентраты более чем на 1 миллион долларов, передает информагентство. Сумма стала наибольшей с начала 2002 года (более ранних сведений в открытом доступе нет).
Регулярные поставки циркония из России в США прекратились к июню 2022-го, однако были разовые отгрузки — последний раз в январе прошлого года.
Ранее Минприроды РФ заявило, что страна располагает значительными запасами редких металлов, к которым относится и цирконий.