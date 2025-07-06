Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия в мае поставила в США цирконий на максимальную с 2002 года сумму

В регулярных поставках наблюдался 1,5-годовой перерыв.

Источник: Аргументы и факты

Россия в мае после 1,5-годового перерыва поставила в США цирконий на максимальную как минимум с 2002 года сумму. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные американской статистической службы.

В последний весенний месяц текущего года Соединенные Штаты закупили у РФ циркониевую руду и концентраты более чем на 1 миллион долларов, передает информагентство. Сумма стала наибольшей с начала 2002 года (более ранних сведений в открытом доступе нет).

Регулярные поставки циркония из России в США прекратились к июню 2022-го, однако были разовые отгрузки — последний раз в январе прошлого года.

Ранее Минприроды РФ заявило, что страна располагает значительными запасами редких металлов, к которым относится и цирконий.