В омском Минсельхозе рассказали, каких работников не хватает в сезон

Чтобы закрыть потребность в кадрах, сельскохозяйственные предприятия региона привлекают студентов на практику или временное трудоустройство, а также приглашают бывших сотрудников или работников, уже вышедших на пенсию. Кроме того, внутри предприятий перераспределяют кадры и обучают имеющихся сотрудников новым навыкам.