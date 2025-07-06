В омском Минсельхозе рассказали, каких работников не хватает в сезон

Как рассказали порталу Om1 Омск в региональном министерстве сельского хозяйства, в сезон полевых работ у сельхозпредприятий возрастает кадровая потребность. Наиболее востребованы:
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, подсобный рабочий, водитель автомобиля, овощевод, разнорабочий, механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах.
Чтобы закрыть потребность в кадрах, сельскохозяйственные предприятия региона привлекают студентов на практику или временное трудоустройство, а также приглашают бывших сотрудников или работников, уже вышедших на пенсию. Кроме того, внутри предприятий перераспределяют кадры и обучают имеющихся сотрудников новым навыкам.