США купили у России металл для зубов

РИА Новости сообщает, что объем закупок достиг максимального значения с начала 2002 года, поскольку более ранние сведения отсутствуют в открытом доступе. Поставки этого металла из России в США осуществлялись на регулярной основе до июня 2022 года, после чего экспорт был фактически приостановлен, а последние разовые поставки имели место в январе 2023 года.