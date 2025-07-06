В Шереметьево за сутки задержали и отменили почти 400 рейсов

Ограничения на прием и отправку самолетов продолжают действовать в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля. Их ввели более суток назад. Ранее Росавиация сообщила, что прием и отправку самолетов возобновили аэропорты Калуги и Нижнего Новгорода, которые также не работали более суток. В аэропорту Шереметьево 5 июля ограничения вводили пять раз.