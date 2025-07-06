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Молдова в первом полугодии 2025 импортировала в основном газ и нефтепродукты

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. В первом полугодии 2025-го импорт природного газа составил 10,2% от общей стоимости ввозимых товаров в Молдову. Об этом сообщает Таможенная служба (ТС) со ссылкой на собственные данные.

Источник: Sputnik.md

Общая стоимость товаров, импортированных в Молдову с января по июнь 2025 года, составила 93,6 миллиарда леев. Наибольшие значения импорта в первом полугодии 2025 были зафиксированы по следующим категориям:

  • природный газ — 9,6 миллиарда леев (10,2% от общей стоимости импорта);
  • нефтепродукты — 5,3 миллиарда леев (5,7%);
  • автомобили — 4,6 миллиарда леев (4,9%);
  • электроэнергия — 3,6 миллиарда леев (3,8%);
  • лекарства — 2,7 миллиарда леев (2,9%).

В Таможенной службе уточнили, что опубликованные данные является частью деятельности ведомства, проводимой в целях обеспечения точного учета внешнеторговых потоков и единообразного применения таможенного законодательства.

Ранее Национальный банк Молдовы сообщил, что в первом квартале 2025 года объем импорта агропродовольственной продукции в Молдову превысил экспорт примерно на 6%. При этом агропродовольственные товары по-прежнему остаются основной категорией (55,5%) молдавского экспорта.