Молдова в первом полугодии 2025 импортировала в основном газ и нефтепродукты

Общая стоимость товаров, импортированных в Молдову с января по июнь 2025 года, составила 93,6 миллиарда леев. Наибольшие значения импорта в первом полугодии 2025 были зафиксированы по следующим категориям:
- природный газ — 9,6 миллиарда леев (10,2% от общей стоимости импорта);
- нефтепродукты — 5,3 миллиарда леев (5,7%);
- автомобили — 4,6 миллиарда леев (4,9%);
- электроэнергия — 3,6 миллиарда леев (3,8%);
- лекарства — 2,7 миллиарда леев (2,9%).
В Таможенной службе уточнили, что опубликованные данные является частью деятельности ведомства, проводимой в целях обеспечения точного учета внешнеторговых потоков и единообразного применения таможенного законодательства.
Ранее Национальный банк Молдовы сообщил, что в первом квартале 2025 года объем импорта агропродовольственной продукции в Молдову превысил экспорт примерно на 6%. При этом агропродовольственные товары по-прежнему остаются основной категорией (55,5%) молдавского экспорта.