Самара и Сухум подписали соглашение о сотрудничестве

5 июля в ходе визита самарской делегации в Абхазию мэр Самары Иван Носков и глава администрации Сухума Тимур Агрба подписали соглашение о международном сотрудничестве. Документ предусматривает совместные проекты в туризме, экономике, образовании, культуре и спорте.
Особое внимание уделят развитию детского и молодёжного туризма, а также оздоровительным программам. «Абхазия остаётся популярным направлением для самарцев, а студенты из Сухума учатся в наших вузах. Это соглашение откроет новые возможности для отдыха и делового партнёрства», — отметил Носков.
Глава Сухума Тимур Агрба добавил, что соглашение упростит логистические связи и создаст основу для совместных инфраструктурных проектов. В честь подписания документа, который совпал с Днём города Сухума, самарский духовой оркестр выступил на праздничной площади.
Ранее в рамках визита Иван Носков также провёл переговоры с президентом Абхазии Бадрой Гунба и подписал соглашение о партнёрстве с Гудаутским районом.