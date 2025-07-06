Самара и Сухум подписали соглашение о сотрудничестве

Особое внимание уделят развитию детского и молодёжного туризма, а также оздоровительным программам. «Абхазия остаётся популярным направлением для самарцев, а студенты из Сухума учатся в наших вузах. Это соглашение откроет новые возможности для отдыха и делового партнёрства», — отметил Носков.