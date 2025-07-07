Бастрыкин потребовал отчет по жалобам на застройщика в Краснодарском крае

По словам обратившихся, они заключили с компанией договоры на строительство жилья, вложив значительные средства — в том числе с привлечением ипотечных кредитов. Однако свои обязательства застройщик не исполнил: дома не были построены, и попытки взыскать средства или добиться результата оказались безуспешными. Среди пострадавших — многодетные семьи и родители детей с инвалидностью.