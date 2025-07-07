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Бастрыкин потребовал отчет по жалобам на застройщика в Краснодарском крае

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращениям граждан, пострадавших от действий руководства компании «Аврора-строй».

Источник: Коммерсантъ

Компания подозревается в мошенничестве при строительстве частных домов, затронувшем свыше 200 семей, сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

По словам обратившихся, они заключили с компанией договоры на строительство жилья, вложив значительные средства — в том числе с привлечением ипотечных кредитов. Однако свои обязательства застройщик не исполнил: дома не были построены, и попытки взыскать средства или добиться результата оказались безуспешными. Среди пострадавших — многодетные семьи и родители детей с инвалидностью.

Ситуация ранее уже освещалась в социальных сетях, после чего Следственное управление СКР по Краснодарскому краю организовало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Андрею Маслову представить доклад о промежуточных результатах проверки и решениях, принятых по ее итогам.

Как уточняется, выполнение поручения, а также весь ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

«Ъ-Кубань» писал, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по жалобам дольщиков ЖСК «Гомель» в Краснодаре, которые более 10 лет назад вложили средства, в том числе материнский капитал, в дом, признанный судом самовольной постройкой. Несмотря на принятые меры, права граждан не восстановлены.