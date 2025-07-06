В Волгограде жильцов 162-летней двухэтажки освободили от платы за капремонт

Как сообщил регоператор фонда капремонта, такое решение принято на основании постановления администрации Волгограда «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции».
Указанный жилой дом расположен по адресу ул. Пугачевская, 11А. Согласно открытой информации, деревянная двухэтажка была построена 162 года назад. В одноподъездном доме 10 квартир. Он находится под управлением УК «Коморово».
— Пугачёвская, 11а — одно из нескольких подобных уникальных зданий Волгограда. Этот деревянный (!) дом, построенный в 1880-е годы, пережил Гражданскую войну, Сталинградскую битву и сохранился до нашего времени. Ценнейшее наследие города, нуждающееся в усиленной охране, — указано на сайте Царицын.РФ.
Какие работы планируются для сохранения указанного дома — пока неизвестно.