Путин призвал расширять использование нацвалют в рамках БРИКС

Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите БРИКС, заявил о необходимости расширения использования национальных валют во взаиморасчетах.
«Необходимо и далее расширять использование национальных валют во взаиморасчетах», — подчеркнул российский лидер.
Он также отметил важность создания в рамках БРИКС независимой расчетно-депозитарной системы, которая сделает транзакции между странами более быстрыми, эффективными и безопасными.
Путин добавил, что использование национальных валют в торговых операциях между государствами объединения продолжает расти.
«В 2024 году доля рубля и валют дружественных стран в расчетах РФ с другими участниками БРИКС составила 90%», — сообщил он.
17-я встреча на высшем уровне стран БРИКС проходит в бразильском Рио-де-Жанейро 6−7 июля. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.