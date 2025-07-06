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Путин призвал расширять использование нацвалют в рамках БРИКС

Применение национальных валют в торговле между странами БРИКС неуклонно растет, отметил Путин.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите БРИКС, заявил о необходимости расширения использования национальных валют во взаиморасчетах.

«Необходимо и далее расширять использование национальных валют во взаиморасчетах», — подчеркнул российский лидер.

Он также отметил важность создания в рамках БРИКС независимой расчетно-депозитарной системы, которая сделает транзакции между странами более быстрыми, эффективными и безопасными.

Путин добавил, что использование национальных валют в торговых операциях между государствами объединения продолжает расти.

«В 2024 году доля рубля и валют дружественных стран в расчетах РФ с другими участниками БРИКС составила 90%», — сообщил он.

17-я встреча на высшем уровне стран БРИКС проходит в бразильском Рио-де-Жанейро 6−7 июля. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

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