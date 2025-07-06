Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Носков — Центру: Самара и Абхазия укрепляют связи, от туризма до экономики

Самара и абхазский курортный город Гудаута официально заключили соглашение о международном сотрудничестве.

Самара и абхазский курортный город Гудаута официально заключили соглашение о международном сотрудничестве.

Документ подписали мэр Самары Иван Носков и глава Гудаутского района Валерий Авидзба. Об этом первый сообщил в своем телеграм-канале.

Соглашение предусматривает широкое взаимодействие в ключевых направлениях — от экономики и туризма до культуры, спорта и образования.

Также планируется проведение фестивалей, театральных постановок и обмен опытом между учебными заведениями.

«Это стратегически важный шаг для наших городов», — отметил Иван Носков.

Особый акцент сделан на развитие туризма. Гудаута, расположенная на берегу Черного моря, может стать одним из новых популярных направлений для самарских путешественников.

К тому же, инфраструктура Абхазии активно развивается. В 2024 году после 30-летнего перерыва было возобновлено авиасообщение с республикой.

Современный аэропорт Сухума принимает новые рейсы, а железнодорожное сообщение также налажено — из Самары в Абхазию уже ходят прямые поезда через Сочи.

В рамках сотрудничества предусмотрено взаимодействие предприятий Самары и Сухума, поддержка инвестиционных проектов и развитие малого, среднего и крупного бизнеса.

Более детальную программу совместных действий разработают с участием экспертов с обеих сторон.

«Могу сказать, что Самара и Сухум — два зелёных и цветущих города, у которых есть много общего», — добавил мэр.

Кстати, в Самаре обучаются студенты из Абхазии, которые часто отмечают высокий уровень подготовки и комфортную атмосферу местных вузов.

По словам мэра, они обязательно вернутся домой с тёплыми воспоминаниями о России и Самаре.

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.