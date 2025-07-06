Носков — Центру: Самара и Абхазия укрепляют связи, от туризма до экономики

Самара и абхазский курортный город Гудаута официально заключили соглашение о международном сотрудничестве.
Документ подписали мэр Самары Иван Носков и глава Гудаутского района Валерий Авидзба. Об этом первый сообщил в своем телеграм-канале.
Соглашение предусматривает широкое взаимодействие в ключевых направлениях — от экономики и туризма до культуры, спорта и образования.
Также планируется проведение фестивалей, театральных постановок и обмен опытом между учебными заведениями.
«Это стратегически важный шаг для наших городов», — отметил Иван Носков.
Особый акцент сделан на развитие туризма. Гудаута, расположенная на берегу Черного моря, может стать одним из новых популярных направлений для самарских путешественников.
К тому же, инфраструктура Абхазии активно развивается. В 2024 году после 30-летнего перерыва было возобновлено авиасообщение с республикой.
Современный аэропорт Сухума принимает новые рейсы, а железнодорожное сообщение также налажено — из Самары в Абхазию уже ходят прямые поезда через Сочи.
В рамках сотрудничества предусмотрено взаимодействие предприятий Самары и Сухума, поддержка инвестиционных проектов и развитие малого, среднего и крупного бизнеса.
Более детальную программу совместных действий разработают с участием экспертов с обеих сторон.
«Могу сказать, что Самара и Сухум — два зелёных и цветущих города, у которых есть много общего», — добавил мэр.
Кстати, в Самаре обучаются студенты из Абхазии, которые часто отмечают высокий уровень подготовки и комфортную атмосферу местных вузов.
По словам мэра, они обязательно вернутся домой с тёплыми воспоминаниями о России и Самаре.
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.