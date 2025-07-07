Нацбанк поднял курс доллара и понизил курс евро на 7 июля после больших выходных

В Национальном банке изменили валютные курсы на 7 июля 2025 года, понедельник. Так, курс евро и курс российского рубля стали ниже, а курс доллара вырос после больших выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 7 июля, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9659 белорусского рубля, 1 евро — 3,4911 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7718 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, действовавшими в среду, 2 июля, четверг, 3 июля, пятницу, 4 июля, субботу, 5 июля, и воскресенье, 6 июля, курс доллара подрос, а курс евро и курс российского рубля стали ниже в понедельник, 7 июля.
В денежном выражении курс доллара повысился на 0,0028 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0097 белрубля, а курс российского рубля потерял 0,0025 белрубля.
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