Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минфина РФ Силуанов получил новый пост в БРИКС

Глава российского Министерства финансов Антон Силуанов получил новый пост в БРИКС: его избрали председателем Совета управляющих Нового банка объединения, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Глава российского Министерства финансов Антон Силуанов получил новый пост в БРИКС: его избрали председателем Совета управляющих Нового банка объединения, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«Совет директоров избрал Антона Силуанова, министра финансов Российской Федерации и управляющего от России в НБР следующим председателем Совета управляющих», — говорится в официальном сообщении.

Полномочия председателя предоставляются на короткий срок. Они продлятся до следующего года, когда будет проведено очередное заседания Совета.

Ранее «МК», что президент России Владимир Путин отметил превосходство БРИКС над G7, выступая на саммите в Бразилии.

Узнать больше по теме
Антон Силуанов: биография министра финансов России
Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше