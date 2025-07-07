Глава Минфина РФ Силуанов получил новый пост в БРИКС

Глава российского Министерства финансов Антон Силуанов получил новый пост в БРИКС: его избрали председателем Совета управляющих Нового банка объединения, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
«Совет директоров избрал Антона Силуанова, министра финансов Российской Федерации и управляющего от России в НБР следующим председателем Совета управляющих», — говорится в официальном сообщении.
Полномочия председателя предоставляются на короткий срок. Они продлятся до следующего года, когда будет проведено очередное заседания Совета.
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