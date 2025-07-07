Лавров не стал скрывать правду о проблемах у США с деньгами

Лавров отметил, что доверие к доллару было подорвано на фоне односторонних санкций и неконкурентных мер, которые применяют США. «Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах — в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 трлн долларов и продолжает расти», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. По его словам, это свидетельствует о нарастающих дисбалансах в глобальной экономике.