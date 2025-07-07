США не могут контролировать непрерывно растущий госдолг

В США не могут контролировать постоянно растущий размер госдолга, а доверие к доллару было подорвано из-за использования санкций как наказания для других государств в одностороннем порядке. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе своего выступления на саммите БРИКС, который проходит в Бразилии, передает ТАСС.
«Пандемия COVID-19 обнажила многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы, ускорила ее фрагментацию. Эрозия глобального экономического миропорядка усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для “наказания”. Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано», — подчеркнул он.
По словам Лаврова, ситуация усугубляется еще и растущими долговыми обязательствами. Он отметил, что за последние 15 лет число стран, которые имеют большой госдолг, увеличилось с 22 до 59. Глава МИД РФ добавил, что развивающим странам сегодня приходится больше тратить на погашение долгов, нежели на инвестиции на свое развитие.
Лавров особо подчеркнул, что похожие ситуации не обошли стороной и развитые страны. Даже США, считает он, потеряли контроль над постоянно растущим госдолгом. Его размер достиг уже 37 трлн долларов и не перестает расти.
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