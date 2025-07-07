США не могут контролировать непрерывно растущий госдолг

В США не могут контролировать постоянно растущий размер госдолга, а доверие к доллару было подорвано из-за использования санкций как наказания для других государств в одностороннем порядке. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе своего выступления на саммите БРИКС, который проходит в Бразилии, передает ТАСС.