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В России хотят платить единое пособие на детей до 18 лет

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий расширить сферу действия единого пособия и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими 18-летнего возраста.

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий расширить сферу действия единого пособия и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими 18-летнего возраста. Инициатива направлена на улучшение материального положения нуждающихся семей, нуждающихся в социальной поддержке. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время единое пособие для таких семей выплачивается только до достижения ребенком 17 лет, хотя по закону ребенком считается лицо, не достигшее совершеннолетия.

Законопроект поддерживают представители разных фракций парламента.