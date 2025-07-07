В России хотят платить единое пособие на детей до 18 лет

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий расширить сферу действия единого пособия и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими 18-летнего возраста. Инициатива направлена на улучшение материального положения нуждающихся семей, нуждающихся в социальной поддержке. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что в настоящее время единое пособие для таких семей выплачивается только до достижения ребенком 17 лет, хотя по закону ребенком считается лицо, не достигшее совершеннолетия.
Законопроект поддерживают представители разных фракций парламента.