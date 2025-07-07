В Росиии предложили расширить сферу действия единого пособия на детей до 18 лет: подробности

Как пояснил депутат, обновленная система соцподдержки предусматривает выплаты семьям с доходами ниже прожиточного минимума только до достижения детьми 17-летнего возраста. При этом он обратил внимание на правовую коллизию: по российским законам статус ребенка сохраняется до 18 лет.