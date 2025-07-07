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В Росиии предложили расширить сферу действия единого пособия на детей до 18 лет: подробности

В Госдуме хотят повысить возраст получения выплат для детей из малоимущих семей.

Источник: Комсомольская правда

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Депутат Нилов предложил законопроект о продлении материальной помощи для детей из малоимущих семей до совершеннолетия. Документ уже внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

«Это позволит улучшить материальное положение таких семей, нуждающихся в социальной поддержке. Такую позицию разделяют и мои коллеги по Госдуме. Соответствующий межфракционный законопроект внесен на рассмотрение», — написал депутат в Telgram-канале.

Как пояснил депутат, обновленная система соцподдержки предусматривает выплаты семьям с доходами ниже прожиточного минимума только до достижения детьми 17-летнего возраста. При этом он обратил внимание на правовую коллизию: по российским законам статус ребенка сохраняется до 18 лет.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой вернуть 50% скидку на оплату штрафов за нарушение ПДД, вместо действующей скидки в 25%.