Челябинск и Магнитогорск попали в список городов с самыми высокими зарплатами в России

В этом списке оказались два города из Челябинской области — Челябинск и Магнитогорск. Областной центр разместился на 52 месте, отраслью с наивысшей зарплатой в Челябинске стал сектор «Банки и финансовые услуги», средняя зарплата в котором составила в первом квартале 2025 года 100 тыс. рублей. Вместе с Челябинском эта отрасль стала самой высокооплачиваемой в 13 российских городах.
Магнитогорск занял 59 место. Самой «зарплатным» направлением здесь стала отрасль «Профессиональная и научная деятельность», показавшая среднюю зарплату в размере 97 тыс. рублей. Эта отрасль, согласно представленным выкладкам, оказалась самой «прибыльной» вместе с Магнитогорском в 18 российских городах. Под названием «Профессиональная и научная деятельность» аналитики скрыли следующие направления — аудит, право, бухучет, архитектура, землепользование, научная деятельность, технические испытания, сертификация, ветеринария и прочие.
Отметим, что рейтинг городов по зарплатам в отраслях уже в четвертый раз составили аналитики РИА «Новости». В своем исследовании они рассматривали заработные платы постоянных сотрудников по полному кругу организаций в сферах деятельности, в которых заняты не менее трех процентов работников того или иного города. Рейтинг показал ситуацию в ста крупнейших городах России.