Челябинск и Магнитогорск попали в список городов с самыми высокими зарплатами в России

Отметим, что рейтинг городов по зарплатам в отраслях уже в четвертый раз составили аналитики РИА «Новости». В своем исследовании они рассматривали заработные платы постоянных сотрудников по полному кругу организаций в сферах деятельности, в которых заняты не менее трех процентов работников того или иного города. Рейтинг показал ситуацию в ста крупнейших городах России.