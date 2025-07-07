БРИКС работает над более безопасными системами трансграничных платежей

Страны БРИКС работают над созданием систем более быстрого и безопасного проведения трансграничных платежей, заявил на саммите этого объединения президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Мероприятие проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро.
«Пока унилатерализм создаёт препятствия торговле, наше объединение работает над системами более безопасных, быстрых и дешевых трансграничных платежей», — сказал он.
Бразильский лидер отметил, что это поможет нарастить торговые связи между членами организации. В декларации, принятой участниками саммита, говорится, что главы государств объединения поручили министрам финансов и руководителям центральных банков продолжить обсуждение системы трансграничных платежей.
Кроме того, подчёркивается, что Новый банк развития БРИКС продолжает развивать свою деятельность в качестве надежного и стратегического института модернизации в странах Глобального Юга. Лидеры государств также приветствовали постоянное расширение его возможностей в рамках стимулирования инноваций, использованию нацвалют при расчётах, диверсификации источников финансирования, мобилизации ресурсов и поддержке программ, способствующих развитию, сокращению неравенства и экономической интеграции членов объединения.
Напомним, 6 июля президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании саммита БРИКС, заявил, что организация существенно превосходит страны G7 по экономическим показателям. Он уточнил, что, по данным МВФ, за 2025 год совокупный ВВП государств объединения по паритету покупательной способности достиг уже $77 трлн.