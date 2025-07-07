БРИКС работает над более безопасными системами трансграничных платежей

Кроме того, подчёркивается, что Новый банк развития БРИКС продолжает развивать свою деятельность в качестве надежного и стратегического института модернизации в странах Глобального Юга. Лидеры государств также приветствовали постоянное расширение его возможностей в рамках стимулирования инноваций, использованию нацвалют при расчётах, диверсификации источников финансирования, мобилизации ресурсов и поддержке программ, способствующих развитию, сокращению неравенства и экономической интеграции членов объединения.