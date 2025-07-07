Компания «Ангара» рассчитывает пополнить авиапарк самолетами «Ладога» и новыми вертолетами

Авиакомпания «Ангара», отметившая в этом году 25-летие, регулярно выполняет рейсы в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье, летает по заявкам медиков, выполняет авиаработы для экономики регионов Сибири и Дальнего Востока, при необходимости участвует в поисково-спасательных операциях. Авиапарк компании насчитывает 29 воздушных судов: три Ан-26−100, 11 Ан-24, а также 15 Ми-8.