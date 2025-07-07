Компания «Ангара» рассчитывает пополнить авиапарк самолетами «Ладога» и новыми вертолетами

Директор авиакомпании Ангара Иван Катицын и руководитель Росавиации Дмитрий Ядров обсудили состояние регионального авиасообщения в Восточной Сибири. В течение пяти первых месяцев этого года перевозчик предоставил услуги 70,1 тысячи пассажирам. В среднем компания перевозит 464 пассажира в сутки, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Росавиации.
Авиакомпания «Ангара», отметившая в этом году 25-летие, регулярно выполняет рейсы в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье, летает по заявкам медиков, выполняет авиаработы для экономики регионов Сибири и Дальнего Востока, при необходимости участвует в поисково-спасательных операциях. Авиапарк компании насчитывает 29 воздушных судов: три Ан-26−100, 11 Ан-24, а также 15 Ми-8.
Во время встречи особое внимание уделили потребности в обновлении флота, прежде всего, самолетов. По словам Ивана Катицына, с учетом карты полетов и состояния инфраструктуры аэродромов перевозчика в первую очередь интересуют самолеты ТВРС-44 «Ладога» и Ил-114−300, а также новые вертолеты.
Кроме того, при диалоге с руководителем Росавиации Иван Катицын попросил упростить некоторые положения федеральных авиационных правил (ФАП-147), регламентирующих требования к авиационному персоналу, касающихся работы специалистов по техобслуживанию воздушных судов. Данные предложения были взяты специалистами Росавиации в проработку.