У трети рейсов из Омска серьезный сбой графика

Подавляющее большинство задержанных вылетов осуществляется по маршруту Омск — Москва. Сбой графика зафиксирован у 6 из них, в том числе у запланированного на вечер (перенос с 17:15 на 18:35). По наблюдениям «СуперОмска», наиболее продолжительной является задержка борта, запланированного на 5:50 — на момент публикации объявлено о его переносе ровно на 6 часов.