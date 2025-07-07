У трети рейсов из Омска серьезный сбой графика

По состоянию на 8:00 понедельника, 7 июля 2025 года, на онлайн-табло Омского аэропорта отражены данные о задержке продолжительностью свыше получаса 8 рейсов, что фактически является третью от запланированного на текущие сутки количества.
Подавляющее большинство задержанных вылетов осуществляется по маршруту Омск — Москва. Сбой графика зафиксирован у 6 из них, в том числе у запланированного на вечер (перенос с 17:15 на 18:35). По наблюдениям «СуперОмска», наиболее продолжительной является задержка борта, запланированного на 5:50 — на момент публикации объявлено о его переносе ровно на 6 часов.
Кроме того, в 7:33, с опозданием на 2 часа и 23 минуты вылетел первый борт по данному направлению. Самолет, которому надлежало стартовать в 6:30, ориентировочно отправится в столицу в 8:25; рейс на 7:05 перенесен на 11:30; рейс на 8:05 — на 9:55.
Самый протяженный сбой графика за текущие сутки, судя по всему, возможен у борта до Санкт-Петербурга: ожидается, что вместо 6:40 он стартует лишь в 18:00.
Третьим направлением, на котором зафиксированы задержки, является Омск — Сочи. На момент подготовки материала более чем на полчаса отложен рейс на 8:40, причем задержка может составить порядка 5 часов 10 минут.