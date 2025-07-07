Авиатранспортная система РФ противодействует вмешательству извне

Авиатранспортная система России успешно противостоит внешнему воздействию, даже несмотря на введенные ограничения в деятельности отдельных аэропортов. Как заявили в Росавиации, обстановка находится под контролем.
Согласно уточнению регулятора, на данный момент временно приостановили прием и отправку воздушных судов пять аэропортов: Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Псков, Санкт-Петербург (Пулково) и Тамбов (Донское).
В Росавиации информировали, что Министерство транспорта РФ совместно со специализированными авиационными службами продолжают осуществлять мониторинг функционирования воздушного сообщения в условиях действующих временных мер. Авиаперевозчики обладают необходимыми возможностями для работы в сложившейся ситуации.
Как подчеркнули в ведомстве, ограничения вводятся исключительно в целях гарантирования безопасности воздушного движения.
Ранее поступала информация о значительных корректировках в расписании российских аэровокзалов. Были аннулированы порядка ста рейсов, а сотни вылетов были перенесены.
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