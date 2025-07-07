Назван суточный ущерб авиакомпаний из-за сбоев: счет идет на десятки миллиардов

Сбои в российских аэропортах 5 и 6 июля привел российскую авиаотрасль к серьезным финансовым потерям. Специалисты подсчитали, что убытки могут составить десятки миллиардов рублей. А эксперт Дмитрий Дацыков отметил, что ежедневный ущерб достигает 20 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По его словам, точный подсчет требует учета последствий плана «Ковер», сбоев мобильного интернета и расходов пассажиров на такси для пересадки на стыковочные рейсы. Например, отмена одного рейса Boeing 737−800 на 158 мест обходится авиакомпании в 15−23 млн рублей. Здесь учитываются и маршрут, и затраты на топливо, услуги аэропорта, работу экипажа и упущенную прибыль.
В этих условиях в Общероссийском объединении пассажиров предлагают выработать единый регламент для работы в подобных кризисных ситуациях. Представители организации уверены, в частности, что размещать пассажиров в гостиницах должны аэропорты.
В условиях масштабных временных ограничений на прием и отправку самолетов в Росавиации заявили, что авиатранспортная система России справляется с вмешательством в ее работу извне, и ситуация остается управляемой. В ведомстве также добавили, что российские авиапредприятия обладают достаточными ресурсами для работы в этих условиях.
Воздушным гаваням в периоды ограничений работы Росавиация настоятельно призвала соблюдать федеральные авиаправила, касающиеся предоставления пассажирам питания и мест в гостиницах. Все спорные моменты в ведомстве посоветовали решать в пользу пассажиров, напомнили в ведомстве.
Позже представители Министерства транспорта России сообщили, что по состоянию на утро 6 июля, все аэропорты постепенно входят в плановый режим работы, рейсы российских и зарубежных компаний на вылет и прилет обслуживаются согласно плану на день.
С вечера 4 июля в аэропорту Нижнего Новгорода дважды вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. За это время были отменены 26 рейсов. Еще у 13 самолетов задержали отправку — пассажиры ожидают вылета в аэропорту.
Однако с самыми массовыми сбоями в работе столкнулись столичные аэропорты и Пулково в Санкт-Петербурге. В частности, только 6 июля в аэропорту Шереметьево отменили 174 рейса. А в Северной столице даже пришлось менять правила прохода в здание аэропорта. Так, было принято решение запускать в терминал только пассажиров с билетами, чтобы избежать скопления людей.