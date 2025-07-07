Назван суточный ущерб авиакомпаний из-за сбоев: счет идет на десятки миллиардов

Однако с самыми массовыми сбоями в работе столкнулись столичные аэропорты и Пулково в Санкт-Петербурге. В частности, только 6 июля в аэропорту Шереметьево отменили 174 рейса. А в Северной столице даже пришлось менять правила прохода в здание аэропорта. Так, было принято решение запускать в терминал только пассажиров с билетами, чтобы избежать скопления людей.