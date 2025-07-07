Стало известно, почему зарплата у женщин гораздо ниже, чем у мужчин

В текущем году в Российской Федерации уровень зарплат женщин составил приблизительно 70% от заработков мужчин, достигнув разницы в 30,4%. Данные привел в интервью РИА «Новости» Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ.
Согласно его информации, средний ежемесячный заработок женщин в 2024 году равнялся 61,1 тысячи рублей, тогда как у мужчин этот показатель составил 87,7 тысячи рублей. Минимальная разница в оплате отмечена в образовательной сфере, где женские зарплаты достигли 95,3% от мужских. Наибольший же разрыв зафиксирован в IT-отрасли — 65,5%.
Эксперт выделил несколько ключевых факторов сохранения гендерного неравенства в доходах. Первый связан со структурой занятости: женщины преобладают в отраслях с традиционно более низким уровнем оплаты, таких как образование, здравоохранение и торговля.
«Мужчины значительно чаще являются руководителями. Мужчины больше занимаются дополнительной работой с большим количеством отработанных часов. Мужчины также работают на вредных и опасных работах, где имеются доплаты за вредность», — пояснил Сафонов.
Второй фактор, по его мнению, заключается в том, что на женщинах в основном лежат обязанности по уходу за домочадцами и ведению домашнего хозяйства. Это снижает их трудовую мобильность и ограничивает доступ к более высокооплачиваемым позициям.
Третьей причиной профессор назвал устойчивые стереотипы нанимателей относительно «ненадежности» женского персонала в связи с потенциальным уходом в декрет. При этом женщины в среднем обладают более высоким уровнем образования и реже выбирают рабочие специальности.
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