Женщины в России зарабатывают меньше мужчин: названы три ключевые причины

Сафонов отметил, что разница в зарплатах связана с несколькими причинами. Во-первых, женщины чаще работают в отраслях с низкой оплатой труда, таких как образование, здравоохранение, социальные услуги, культура, спорт и досуг. Например, в торговле доля женщин составляет 62%, а в гостиничном бизнесе и общепите — 74%. Мужчины чаще занимают руководящие должности, выполняют дополнительную работу с большим количеством часов или трудятся на вредных и опасных производствах, где предусмотрены доплаты.