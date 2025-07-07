Женщины в России зарабатывают меньше мужчин: названы три ключевые причины

В 2024 году зарплата женщин в России составила около 70% от доходов мужчин. Разрыв в оплате труда достиг 30,4%, сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с РИА Новости.
Средняя зарплата женщин составила 61,1 тысячи рублей, а мужчин — 87,7 тысячи рублей. В среднем по экономике соотношение достигло 69,6%. Меньше всего разрыв в оплате труда заметен в сфере образования, где женщины зарабатывают 95,3% от зарплаты мужчин. Самый большой разрыв зафиксирован в IT-сфере — 65,5%.
Сафонов отметил, что разница в зарплатах связана с несколькими причинами. Во-первых, женщины чаще работают в отраслях с низкой оплатой труда, таких как образование, здравоохранение, социальные услуги, культура, спорт и досуг. Например, в торговле доля женщин составляет 62%, а в гостиничном бизнесе и общепите — 74%. Мужчины чаще занимают руководящие должности, выполняют дополнительную работу с большим количеством часов или трудятся на вредных и опасных производствах, где предусмотрены доплаты.
Во-вторых, женщины чаще берут на себя заботу о семье и ведение хозяйства. Они берут больничные из-за болезни детей и выбирают гибкий график работы, чтобы совмещать семейные обязанности. Это снижает их мобильность на рынке труда, и они реже переходят на более высокооплачиваемые позиции.
В-третьих, работодатели нередко считают женщин менее надежными работниками из-за возможного ухода в декрет. При этом женщины чаще имеют высшее образование и реже выбирают рабочие профессии, добавил Сафонов.
Ранее Росстат подсчитал среднюю зарплату по стране на март. Она рекордно высокая — 97 645 рублей в месяц. За год — прирост примерно на 11%, в прошлом марте было в среднем 87 740 рублей.