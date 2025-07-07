Инвестиции в агропром Красноярского края не приносят ожидаемых налоговых поступлений

На недавнем заседании Законодательного Собрания председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин сообщил о проблемах в агропромышленной сфере.
Несмотря на значительные бюджетные вложения, налоговые поступления от сельского хозяйства остаются низкими. На каждый рубль государственной поддержки агрокомплекса край получает лишь 50 копеек налогов, в то время как в соседних регионах этот показатель гораздо выше.
Верещагин отметил, что в 2024 году индекс производства в сельском хозяйстве составил 91,1% из-за неблагоприятных погодных условий, что привело к снижению урожайности зерновых до 22,9 центнеров с гектара. Он подчеркнул, что Красноярский край по-прежнему лидирует по урожайности в Сибири, несмотря на сложности.
Кроме климатических факторов, сельхозпроизводители сталкиваются с ростом цен на кредиты, нехваткой техники и квалифицированных кадров, что негативно сказывается на животноводстве.
В прошлом году правительство края выделило 9,6 млрд рублей на поддержку агропрома — наибольшая сумма среди регионов Сибирского федерального округа. Однако налоговые поступления от отрасли составили только 4,5 млрд рублей. Для сравнения, Новосибирская область инвестирует 4,9 млрд рублей и получает 10,5 млрд налогов, а Алтайский край тратит 3,8 млрд и собирает 10,6 млрд.
Верещагин подчеркнул необходимость перераспределения ресурсов внутри действующей госпрограммы для повышения эффективности и улучшения продовольственной безопасности региона.
Председатель комитета по делам села и агропромышленной политике ЗС Владислав Зырянов объяснил разницу в налоговых поступлениях тем, что уровень доходов зависит от добавленной стоимости продукции. Экспорт сырья приносит меньше доходов, чем продажа переработанной продукции.
Владислав Зырянов подчеркивает важность глубокой переработки сельскохозяйственного сырья в Красноярском крае. Он отмечает, что текущая структура производства в регионе остается сырьевой, что ограничивает возможности для создания добавленной стоимости и увеличения налоговых поступлений.
Переход от продажи сырья к производству конечной продукции, такой как рапсовое масло вместо семян рапса или мука вместо зерна, может значительно повысить экономическую эффективность сельского хозяйства. Однако для реализации этой задачи необходимо развивать перерабатывающие мощности, что является сложной, но необходимой задачей для аграрной политики региона.
Это изменение может не только улучшить финансовые показатели аграриев, но и способствовать развитию местной экономики в целом.