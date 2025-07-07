Инвестиции в агропром Красноярского края не приносят ожидаемых налоговых поступлений

Верещагин отметил, что в 2024 году индекс производства в сельском хозяйстве составил 91,1% из-за неблагоприятных погодных условий, что привело к снижению урожайности зерновых до 22,9 центнеров с гектара. Он подчеркнул, что Красноярский край по-прежнему лидирует по урожайности в Сибири, несмотря на сложности.