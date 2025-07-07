В Актобе будут выпускать гофроупаковку

В Актобе в этом году запустят завод по производству гофроупаковки и стрейч-плёнки. Строительство началось в 2023 году. Общий объем инвестиций в проект составляет 1,8 млрд тенге, сообщили в акиматеАктюбинской области. Предприятие планирует выпускать 21 млн м² бумажной продукции и 1,8 тыс. тонн стрейч-плёнки в год.
«Производство обеспечит высокое качество продукции за счёт использования современного оборудования, соответствующего экологическим и промышленным стандартам. В дальнейшем предприятие планирует полностью покрыть потребности внутреннего рынка. Запуск нового завода станет важным шагом в развитии обрабатывающей промышленности региона и создании новых рабочих мест», — отметили в акимате.
После полного запуска постоянной работой будут обеспечены от 200 до 250 сотрудников. В акимает также добавили, что проект внесёт вклад в диверсификацию экономики и снижение зависимости от импортной упаковочной продукции.