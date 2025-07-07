В Актобе будут выпускать гофроупаковку

В Актобе в этом году запустят завод по производству гофроупаковки и стрейч-плёнки. Строительство началось в 2023 году. Общий объем инвестиций в проект составляет 1,8 млрд тенге, сообщили в акиматеАктюбинской области. Предприятие планирует выпускать 21 млн м² бумажной продукции и 1,8 тыс. тонн стрейч-плёнки в год.