В Кызылорде создали малую индустриальную зону за 1,5 млрд тенге

В Кызылорде на базе ИП «Тумар» и ТОО «Техоснастка-Ремсервис» будет запущена малая индустриальная зона. Общая стоимость проекта — 1 млрд 52 млн тенге. В акимате Кызылординской области сообщили, что «Тумар» полностью завершил строительные работы, сейчас занимаются благоустройством территории объекта площадью 1,9 тыс. квадратных метров. На площади 682 квадратных метра размещаются семь проектов. В частности, будет запущен небольшой цех по производству молочной продукции, кондитерских изделий, хлебобулочных изделий и полуфабрикатов — два цеха.