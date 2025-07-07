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В Кызылорде создали малую индустриальную зону за 1,5 млрд тенге

В Казахстане создают малые индустриальные зоны. Это территория, где созданы условия для размещения различных предприятий. Арендаторам предоставляют всю необходимую инфраструктуру, инженерные сети, производственные, складские и административные здания.

Источник: Акимат Кызылординской области

В Кызылорде на базе ИП «Тумар» и ТОО «Техоснастка-Ремсервис» будет запущена малая индустриальная зона. Общая стоимость проекта — 1 млрд 52 млн тенге. В акимате Кызылординской области сообщили, что «Тумар» полностью завершил строительные работы, сейчас занимаются благоустройством территории объекта площадью 1,9 тыс. квадратных метров. На площади 682 квадратных метра размещаются семь проектов. В частности, будет запущен небольшой цех по производству молочной продукции, кондитерских изделий, хлебобулочных изделий и полуфабрикатов — два цеха.

Компания «Техоснастка-Ремсервис» также полностью завершила строительные работы. Общая площадь — 1,9 тыс. квадратных метров.