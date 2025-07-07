Курсы валют на 7 июля, цены на нефть и металлы

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent, по данным Investing.com, на лондонской бирже ICE Futures по данным на 23:57 аст уменьшилась на 0,5 доллара (0,75%), до 68,3 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,51 доллара (0,76%), до 66,5 доллара за баррель.