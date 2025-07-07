Курсы валют на 7 июля, цены на нефть и металлы

Нефть
Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent, по данным Investing.com, на лондонской бирже ICE Futures по данным на 23:57 аст уменьшилась на 0,5 доллара (0,75%), до 68,3 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,51 доллара (0,76%), до 66,5 доллара за баррель.
Металлы
По данным Investing. com, на 23:50 аст цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,60 доллара, или на 0,11%, до 3 346,50 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,14% — до 37,135 доллара.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 23:40 аст bitcoin торговался по 108 610,6 доллара. За последние 24 часа цена первой криптовалюты повысилась на 0,55%, а ее капитализация составила 2,15 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 536,8 долларов, подорожав на 1,89%. Капитализация этой криптовалюты составила 306,2 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,35 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 азербайджанский манат 306,50 тенге.
10 армянский драм 13,62 тенге.
1 белорусский рубль 159,06 тенге.
1 бразильский реал 96,05 тенге.
10 венгерских форинтов 15,36 тенге.
1 гонконгский доллар 66,18 тенге.
1 грузинский лари 193,27 тенге.
1 датская крона 82,02 тенге.
1 дирхам ОАЭ 141,45 тенге.
1 доллар США 519,51 тенге.
1 евро 611,83 тенге.
1 индийская рупия 6,09 тенге.
1000 иранский риал 12,40 тенге.
1 канадский доллар 382,19 тенге.
1 китайский юань 72,54 тенге.
1 кувейтский динар 1702,53 тенге.
1 кыргызский сом 5,94 тенге.
1 малазийский ринггит 123,17 тенге.
1 мексиканский песо 27,88 тенге.
1 молдавский лей 31,16 тенге.
1 норвежская крона 51,58 тенге.
1 польский злотый 144,09 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 138,52 тенге.
1 российский рубль 6,60 тенге.
1 СДР 715,12 тенге.
1 сингапурский доллар 407,97 тенге.
1 таджикский сомони 53,84 тенге.
1 тайский бат 16,06 тенге.
1 турецкая лира 13,10 тенге.
100 узбекских сумов 4,16 тенге.
1 украинская гривна 12,46 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 708,98 тенге.
1 чешская крона 24,85 тенге.
1 шведская крона 54,36 тенге.
1 швейцарский франк 654,54 тенге.
1 южноафриканский ранд 29,54 тенге.
100 южнокорейских вон 38,12 тенге.
1 японская иена 3,60 тенге.