В новосибирском Толмачёво решили проблему связи за границей

Теперь пассажиры международных рейсов могут заранее позаботиться о мобильной связи в поездке. В аэропорту Толмачёво (Новосибирск) появился сервис, позволяющий подключиться к зарубежному оператору ещё до вылета.
Услуга доступна в зоне регистрации (сектор B) и предлагает два варианта: eSIM или традиционную SIM-карту. Это решение избавляет от необходимости искать местных операторов в другой стране или переплачивать за роуминг. Подключение занимает всего несколько минут.
Сервис особенно актуален для деловых путешественников и туристов, которым важна стабильная связь сразу после прилёта. Владельцы eSIM-совместимых устройств могут активировать услугу дистанционно, не дожидаясь вылета.