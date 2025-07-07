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В новосибирском Толмачёво решили проблему связи за границей

Владельцы eSIM-совместимых устройств могут активировать услугу дистанционно, не дожидаясь вылета.

Источник: аэропорт Толмачёво

Теперь пассажиры международных рейсов могут заранее позаботиться о мобильной связи в поездке. В аэропорту Толмачёво (Новосибирск) появился сервис, позволяющий подключиться к зарубежному оператору ещё до вылета.

Услуга доступна в зоне регистрации (сектор B) и предлагает два варианта: eSIM или традиционную SIM-карту. Это решение избавляет от необходимости искать местных операторов в другой стране или переплачивать за роуминг. Подключение занимает всего несколько минут.

Сервис особенно актуален для деловых путешественников и туристов, которым важна стабильная связь сразу после прилёта. Владельцы eSIM-совместимых устройств могут активировать услугу дистанционно, не дожидаясь вылета.