В Омской области работники сферы IT и связи в среднем зарабатывают 99 тысяч

Омская область занимает 53-е место в рейтинге регионов по зарплатам в отраслях, согласно данным аналитиков РИА «Новости». Самой высокооплачиваемой отраслью в регионе в первом квартале 2025 года стала сфера IT и связи, где средняя зарплата работников составляет 99 тысяч рублей в месяц.
В прошлом году самыми высокооплачиваемыми были сотрудники банковской и финансовой сфер с зарплатой 85 тысяч рублей. В 2023-м наибольшие доходы имели строители, зарабатывающие 73 тысячи рублей. По итогам 2024 года в Омской области наибольшие зарплаты были у работников транспортного и военного машиностроения — 84 тысячи рублей в месяц.
Самые высокие зарплаты в стране в первом квартале 2025 года наблюдаются в Южно-Сахалинске, где работники в сфере добычи получают в среднем 445 тысяч рублей. На втором месте — Москва, где в банковской и финансовой сфере зарплата составляет 293 тысячи рублей в месяц. Третье место занимает Анадырь, где в строительной сфере средний доход составляет 282 тысячи рублей.
В первую десятку регионов с самыми высокими зарплатами также входят Красногорск, Череповец, Мурманск, Тюмень, Владивосток, Салехард и Петропавловск-Камчатский.
В то же время самые низкие зарплаты зафиксированы в Элисте, Владикавказе и Магасе, где доходы в самых привлекательных отраслях не превышают 65 тысяч рублей.