В Омской области работники сферы IT и связи в среднем зарабатывают 99 тысяч

Самые высокие зарплаты в стране в первом квартале 2025 года наблюдаются в Южно-Сахалинске, где работники в сфере добычи получают в среднем 445 тысяч рублей. На втором месте — Москва, где в банковской и финансовой сфере зарплата составляет 293 тысячи рублей в месяц. Третье место занимает Анадырь, где в строительной сфере средний доход составляет 282 тысячи рублей.