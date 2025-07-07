Школу-долгострой в «Серебряном береге» закончат в этом году

Напомним, что ранее строительством школы занималось ООО «Капитал Развитие», однако оно сорвало запланированные сроки, и контракт с ним был расторгнут. Новый подрядчик — ООО «Русстрой» — приступил к работам в июне прошлого года. Сообщается, что школа заработает с начала следующего года, когда будут получены лицензия и установлено всё необходимое оборудование.