Школу-долгострой в «Серебряном береге» закончат в этом году

Степень готовности школы № 155 в микрорайоне Серебряный берег достигла 85%, сообщает 12 канал.
Работы над долгостроем, возведение которого продолжается почти три года, вышли на финишную прямую: рабочие устанавливают окна, двери и прокладывают коммуникации. На объекте задействованы 164 человека и 11 единиц техники, плитка уложена на 95%, отопление, водопровод и канализация готовы, осталось установить санфаянс и завершить работы по электро- и слаботочке.
Напомним, что ранее строительством школы занималось ООО «Капитал Развитие», однако оно сорвало запланированные сроки, и контракт с ним был расторгнут. Новый подрядчик — ООО «Русстрой» — приступил к работам в июне прошлого года. Сообщается, что школа заработает с начала следующего года, когда будут получены лицензия и установлено всё необходимое оборудование.
Школа рассчитана на 1 100 учеников: помимо общеобразовательных предметов, здесь появятся инженерные и IT-классы, курсы по робототехнике, 3D-моделированию, конструированию и управлению квадрокоптерами — в рамках регионального проекта «Территория опережающего развития инженерного образования». Директор школы Наталья Васильева отметила, что команда педагогов сформирована на 70%, и уже сейчас разрабатывает стратегию развития школьников.