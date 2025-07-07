Омичам рассказали, как вернуть деньги с утерянной карты «Омка»

Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
Для переноса баланса необходимо обратиться в АО «Пассажирсервис» и предоставить подтверждение трёх последних пополнений карты. Это могут быть:
• копии чеков с пополнений, сделанных в пунктах продажи, не позднее 1 января 2019 года, или.
• банковские выписки о трёх последних операциях, если карта пополнялась через банковское приложение.
Заявки принимаются по электронной почте passervis@mail.ru или в группе «Омск Транспорт» во «ВКонтакте».
Специалисты рассматривают обращения в течение трёх рабочих дней. После подтверждения данных владельцу карты нужно прийти в офис «Пассажирсервиса» с паспортом и новой картой, чтобы заполнить заявление на перенос баланса.
Сумма будет пересчитана с учётом поездок, совершённых в период рассмотрения обращения, исходя из данных автоматизированной системы оплаты проезда.