Средняя зарплата достигла 81 тысячи у жителей Новосибирской области

Так, уровень средней зарплаты по региону составил 81 тысячу 87 рублей. Самый высокий доход оказался у IT-специалистов — 155 тысяч рублей. На втором месте по уровню заработка — финансисты и страховщики — 131,5 тысячи, на третьем — специалисты сферы добычи полезных ископаемых — 96 тысячи 903 рубля.