Средняя зарплата достигла 81 тысячи у жителей Новосибирской области

В Новосибирской области средняя зарплата оказалась чуть выше 81 тысячи рублей за прошедший период этого года, следует из данных Росстата.
Так, уровень средней зарплаты по региону составил 81 тысячу 87 рублей. Самый высокий доход оказался у IT-специалистов — 155 тысяч рублей. На втором месте по уровню заработка — финансисты и страховщики — 131,5 тысячи, на третьем — специалисты сферы добычи полезных ископаемых — 96 тысячи 903 рубля.
При этом самый низкий доход у сотрудников гостиничного бизнеса и общепита — порядка 57 тысячи 630 рублей.
Среди регионов Сибири самая высокая зарплата оказалась у жителей Красноярского края (98 тысяч 432 рубля). Чуть ниже доход у иркутян — около 91 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает Новосибирская область.
В среднем сибиряки зарабатывают 81 тысячу 380 рублей.