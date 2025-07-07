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В Екатеринбурге открылась главная промышленная выставка России

7 июля в Екатеринбурге начала работать 15-я Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, которая считается главной в России в данной сфере.

В течение 4 дней для гостей будут доступны новые разработки промышленного сектора, технологии, а также деловые программы.

Главной темой ИННОПРОМ является «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Страной-партнером выступает Саудовская Аравия.

На ИННОПРОМ свою продукцию представят более 1 тысячи компаний. В том числе будет пять национальных экспозиций: Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и Саудовской Аравии. 33 региона страны представят свои промышленные и инвестиционные проекты.

Планируется, что 8 июля ИННОПРОМ посетил председатель правительства России Михаил Мишустин.

«МК-Урал» ранее писал, что XV Международную промышленную выставку ИННОПРОМ, которая пройдёт с 7 по 10 июля в «Екатеринбург-Экспо» посетят представители порядка 50 стран. Среди них бизнес-делегации из СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.

Для участников подготовлена насыщенная деловая программа. На выставке каждая из стран представит свои достижения в сфере инноваций и технологий.