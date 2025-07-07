В Екатеринбурге открылась главная промышленная выставка России

На ИННОПРОМ свою продукцию представят более 1 тысячи компаний. В том числе будет пять национальных экспозиций: Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и Саудовской Аравии. 33 региона страны представят свои промышленные и инвестиционные проекты.