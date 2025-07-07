На выставке «Иннопром» представили робота-андроида

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Робота-андроида представили на международной промышленной выставке «Иннопром», передает корреспондент РИА Новости.
Лицо робота мимически похоже на человеческое. Андроид может и сам рассказать о себе. Так, например, со слов робота, производство подобной машины занимает полгода.
Международная промышленная выставка «Иннопром» — главная промышленная выставка России, организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».