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На выставке «Иннопром» представили робота-андроида

На выставке Иннопром представили владеющего мимикой робота-андроида.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Робота-андроида представили на международной промышленной выставке «Иннопром», передает корреспондент РИА Новости.

Лицо робота мимически похоже на человеческое. Андроид может и сам рассказать о себе. Так, например, со слов робота, производство подобной машины занимает полгода.

Международная промышленная выставка «Иннопром» — главная промышленная выставка России, организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».